Incendio en Condado Riverside crece rápidamente en jornada de calor extremo en el sur de California

El llamado incendio Apple rebasó los 2,000 acres en las primeras horas del sábado

Un incendio forestal que se produjo alrededor de las 5 pm del viernes en la zona de Cherry Valley, en el Condado Riverside, creció rápidamente durante la noche y para las 1:20 horas del sábado ya se había extendido a más de 2,100 acres (850 hectáreas).

El llamado incendio Apple, que inició cerca de Oak Glen Road y Apple Tree Lane, obligó a la evacuación de unas 200 residencias; a las 11 pm del viernes la orden fue extendida al norte de Cherry Valley Blvd. y al oeste de Highland Springs Avenue. Upper Mia’s Canyon Road también fue agregada ala zona de evacuación.

#AppleFire (#CherryValley, Riverside Co) – AA51 reports fire is now 2,102 acres – priority is the area between Branch 4 (Highland Springs CC) + Branch 3 (Banning Bench). San Bernardino NF ordering 6 hotshot crews + 3 type 3 engine strike teams for tomorrow on their side. pic.twitter.com/Y1WEDFXx9R — CA Fire Scanner (@CAFireScanner) August 1, 2020

Se calculaba antes de la medianoche que unos 1,000 residentes habían sido evacuados. La preparatoria Beaumont fue acondicionada como centro de evacuación de personas y animales.

UPDATE: The #AppleFire in Cherry Valley has grown to 700 acres. 150 homes have been evacuated and containment remains at 0%. We'll have live updates tonight at 11 p.m. Details: https://t.co/rPpMO3NBZL pic.twitter.com/mo3YtCidUF — KESQ News Channel 3 (@KESQ) August 1, 2020

De acuerdo con reportes, más de 300 bomberos, algunos helicópteros y aviones tanque fueron movilizados durante el viernes, y aunque pasada la medianoche se tenía 0% decontención, hubo varias casas que fueron salvadas por la intervención de los cuerpos de bomberos.

Con temperaturas que rebasaron los 100 grados F en varias partes del sur de California, el incendio Apple fue el más grande y peligroso de varios que se produjeron el viernes.

El incendio Tujunga en Sunland y el incendio Shirley en Chatsworth, ambos pequeños, fueron controlados por los bomberos.

Este sábado se esperan temperaturas similares a las de viernes.

