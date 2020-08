Tribunal Supremo valida seguir construcción de muro fronterizo de Trump: agoniza batalla legal

El Tribunal Supremo negó ayer una solicitud de ambientalistas para evitar que el gobierno de Donald Trump construya una sección del prometido muro fronterizo usando $2.5 mil millones de dólares de fondos militares.

La decisión 5-4 de anoche permite que la construcción continúe durante la batalla legal en curso. El fallo llegó a lo largo de las líneas del partido Republicano, con los cuatro jueces liberales de la corte ofreciendo su disidencia.

El juez Stephen Breyer -próximo a cumplir 82 años-, acompañada por las juezas Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor disintieron.

Breyer señaló que para cuando el tribunal llegue al caso sobre los méritos, la parte del muro ya puede estar completa. “Sin embargo, me temo que la decisión de la Corte de permitir que continúe la construcción puede operar en efecto, como un fallo final”, escribió.

La decisión representa una pérdida para los grupos ambientalistas representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que había pedido a los jueces que levantaran una orden de hace un año que permitía al gobierno continuar construyendo el muro, en espera de las apelaciones.

Es una victoria para Trump, quien ha hecho de la construcción del muro una piedra angular de su presidencia. Las partes del muro en cuestión están en Arizona, Nuevo México y California.

La disputa se refiere al desafío de la ACLU al uso de $2.5 mil millones de dólares del Pentágono para construir partes del muro a lo largo de la frontera suroeste con México.

El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones falló contra Trump, argumentando que su gobierno no tiene la autoridad para desviar los fondos del Pentágono para construir barreras adicionales en la frontera, sin autorización del Congreso. Pero la opinión no tuvo efecto inmediato debido a la orden de la Corte Suprema del año pasado que aún está vigente.

Sin embargo, “La lucha continúa”, dijo Dror Ladin, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en un comunicado tras la orden de la Corte Suprema.

Ladin señaló las decisiones de la corte inferior contra el muro y afirmó que la decisión ayer del tribunal superior fue temporal y no la última palabra sobre el caso, reportó CNN.

Every lower court to consider the question has ruled President Trump’s border wall illegal, and the Supreme Court’s temporary order does not decide the case.

We’ll be back before the Supreme Court soon to put a stop to Trump’s xenophobic border wall once and for all.

