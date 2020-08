Oso aparece con publicidad de “Trump 2020” en North Carolina

Una falta de respeto con los animales.

Un grupo protector de animales en North Carolina denunció la aparición de un oso con una publicidad de “Trump 2020” en el collar que lleva para rastrear sus movimientos.

El hallazgo fue hecho inicialmente por una mujer seguidora del grupo Help Asheville Bears (HAB) en redes sociales.

“Tenemos tantos lugares en el mundo para poner nuestros ‘stickers’ y expresar nuestras posiciones políticas”, dijo Sheila Chapman a una estación local. “Esto es cruel”.

NC group outraged after bear found tagged with 'Trump 2020' sticker on collar https://t.co/W9rEyTZwLc

— ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) August 3, 2020