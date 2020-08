Trump refuerza su rechazo al voto por correo, pero la mayoría apoya esa forma de sufragio

A pesar de que el 66% de la población en Estados Unidos apoya la votación por correo en medio de la pandemia de coronavirus, el presidente Donald Trump endureció su postura contra esa forma de sufragio para el 3 de noviembre, luego de que el estado de Nevada aprobara extender ese derecho.

El mandatario incluso amagó con impugnar en cortes la ley recién avalada en la Legislatura estatal, la cual garantizaría el envío de boletas por correo a todos los votantes activos.

El presidente Trump acusó al gobernador demócrata Steve Sisolak, quien firmaría el proyecto de ley, de usar la crisis del coronavirus para “robar” las elecciones.

“En un golpe ilegal nocturno, el gobernador de la casa club de Nevada volvió imposible que los republicanos ganen el estado”, tuiteó el mandatario. “La oficina de correos nunca podría manejar el tráfico de votos por correo sin preparación. Usan el Covid para robar el estado. ¡Nos vemos en la corte!”.

In an illegal late night coup, Nevada’s clubhouse Governor made it impossible for Republicans to win the state. Post Office could never handle the Traffic of Mail-In Votes without preparation. Using Covid to steal the state. See you in Court! https://t.co/cNSPINgCY7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020