Estiman cientos de víctimas por explosión en Beirut

La explosión de este martes en el puerto de Beirut habría dejado una “innumerable” cantidad de víctimas, entre muertos y heridos, según los primeros reportes de organismos de apoyo en la zona.

Un vocero de la Cruz Roja dijo a AP que el estallido dejó cientos de damnificados. La mayoría de los heridos tendrían heridas provocados por los cristales que destruyó la explosión.

El ministro de Salud dijo que por el momento se cuentan 25 muertos y 2,500 heridos.

Relacionado: Enorme explosión en Beirut destruye varias manzanas. Los muertos pueden ser cientos

Según la cadena local LBCI, hay más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu, situado en el centro de Beirut, y la fuente añadió que el hospital “no puede recibir más personas heridas”.

El director de la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas, afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que “parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años”, sin dar más detalles.

El presidente del Líbano, Michel Aoun, llamó para proveer refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

El ministro de Sanidad, Hamad Hasan, ha ordenado a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento sea a cuenta del ministerio.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.

Relacionado: Fotos y videos de la destrucción en las calles de Beirut después de explosión en el puerto

Columnas de humo blanco y también de color rojizo se elevan sobre el área del puerto, ubicado en la costa mediterránea.

#BREAKING – 70+ People have been killed in the MASSIVE explosion in #Beirut, #Lebanon, per Red Cross.

pic.twitter.com/ddM0tojmlU

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020