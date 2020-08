Fotos y videos de la destrucción en las calles de Beirut después de explosión en el puerto

Lo más parecido a un bombardeo en un conflicto bélico

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación compartieron imágenes de la destrucción en las calles de Beirut después de una explosión en el puerto este martes.

La explosión, que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto.

Las primeras imágenes muestran una destrucción en la zona portuaria.

Videos compartidos por la población muestran edificios de oficinas y residenciales destruidos como si hubiera sido un bombardeo.

This looks like the end of the world in Lebanon. Shocking first video emerges after #Beirut explosion.pic.twitter.com/pHy3iUIGar — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 4, 2020

Footage of the aftermath of the explosion just a few hundred meters away from the explosion site #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/0LzKSkhWeG — Jagdish Kumar (@Jagdish_VJ_) August 4, 2020

Otro video muestra cuando la onda de explosiva destruye las puertas de un supermercado.

CCTV footage of an office in #Beirut at the time of the explosion 💥 pic.twitter.com/oxWo5xbFis — 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩 (@PsychologyDoc) August 4, 2020

En otro se observa a conductores detenerse en el tráfico debido a la explosión.

Otro registro muestra a un padre protegiendo a su hijo en un apartamento. Se puede oír el estruendo de la explosión.

Otras imágenes muestran a miembros de la población evacuar a heridos. La ANN dijo que el número de muertos y heridos es innumerable por el momento.

El presidente del Líbano, Michel Aoun, llamó para proveer refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

Con información de EFE.