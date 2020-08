Qué alimentos no deberías llevar a la playa y por qué

No lleves esta comida a la playa y evita malestares, dolor e hinchazón

Disfrutar del calor en la playa, darte un baño, reposar sobre la arena y luego disfrutar de algunos bocadillos que has llevado parece ser un buen plan. Evita cometer algunos errores al elegir alimentos que pueden hacerte sentir hinchado, más sensible a los rayos UV o te pueden causar una intoxicación alimentaria, mal acabaría lo que podría haber sido un día perfecto.

Lo primero que debes procurar es el consumo de agua. Luego de una larga tarde en la playa lleva y toma agua, incluso antes de sentir sed, así evitas la deshidratación.

Alimentos a evitar:

Huevos

Los huevos cocidos o platos preparados con huevos no deben estar fuera del refrigerador durante más de 2 horas o más de 1 hora cuando las temperaturas están por encima de 32° C. Las bacterias que pueden causar enfermedades crecen rápidamente a temperaturas cálidas (entre 4° C and 60° C).

En dado caso, debes mantener los platos fríos en una hielera con suficiente hielo. Transportar en el compartimento de pasajeros del coche (no en la cajuela), al llegar, colocar la hielera en la sombra y mantener la tapa cerrada todo lo que puedas, según las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para picnics. Para complicarte poco y arriesgarte menos, evita llevar huevos.

Café

Si eres amante del café podrías estar pensando en disfrutar de un café helado. Hay dos razones por las que es mejor que esperes a disfrutarlo en casa.

El café actúa como diurético, tu cuerpo expulsará más sal y agua, y puedes deshidratarte.

Puede tener efectos laxantes. El café promueve la liberación de la gastrina, una hormona que aumenta la actividad motora del colon, área cercana al recto, el aumento de actividad podría tener efectos laxantes.

Alcohol

El alcohol en general te hace perder líquidos rápidamente. Hace que su cuerpo elimine los líquidos de la sangre a través del sistema renal, que incluye los riñones, los uréteres y la vejiga, a un ritmo mucho más rápido que otros líquidos.

Si no bebes suficiente agua con alcohol, puedes deshidratarse en corto tiempo.

Carne roja

Los altos niveles de proteínas y grasas que se encuentran en la carne de res dificultan la digestión del cuerpo, por lo que tienes que usar más energía. Tendrás un aumento en la temperatura corporal que hace que el calor se sienta más insoportable.

Embutidos

Un sándwich con carnes frías y quesos puede estar cargado con sodio, lo que causará mayor retención de líquidos. Te verás hinchado y la celulitis puede ser más visible.

Bebidas azucaradas

Los refrescos fríos y bebidas preparadas como una piña colada son bombas de azúcar que solo te darán calorías vacías. Subirán rápidamente tus niveles de azúcar en sangre y en la caída a poco tiempo puedes experimentar dolor de cabeza, sin contar que lucirás el estómago hinchada, dos cosas que no quieres en tu maravilloso día de playa.

Papitas y pretzels

Las papas fritas y los pretzels son unas botanas cargadas con solo sodio que inflarán tu barriga rápidamente.

Crucíferas

El brócoli y otras crucíferas como la col rizada, el repollo y la coliflor son muy nutritivas. Pero evita llevar estas verduras a la playa y consume en otro momento. A menos que quieras correr el riesgo se hinchazón y gases. No lucirás el traje de baño igual.

Opciones

Mezcla de nueces y semillas. No se aplastarán ni se deteriorarán. Te aportan proteína, minerales, grasas buenas y fibra. Energía para permanecer horas en la playa.

Fruta congelada. Son una merienda en dulce, refrescante y nutritiva. Lleva en una lonchera que mantenga el frío.

Manzanas y naranjas

Palomitas de maíz

Botellas de agua congeladas