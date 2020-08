Récord histórico de hogares sin electricidad dejó la tormenta Isaías en Nueva York

Las tormentas de ayer dejaron a 260 mil clientes sin servicio eléctrico en Nueva York, lo que la convirtió en la segunda interrupción debido al clima más grande de la compañía Con Edison.

Ese número superó las 204 mil interrupciones causadas por el huracán Irene en agosto de 2011.

La súper tormenta Sandy de 2012 aún tiene el récord de apagones, tras afectar a 1.1 millones de clientes.

Anoche el servicio había sido restaurado para al menos 50 mil clientes, pero la compañía eléctrica dijo que la reanudación completa llevará varios días, informó CBS2.

Con Edison detalló que 220 trabajadores adicionales ya han sido contratados para restaurar el servicio y otros 100 comenzarán a trabajar hoy miércoles.

Se recuerda a los residentes que deben mantenerse alejados de los cables caídos y que si los ven los reporten a Con Edison y la policía local.

En Queens, un hombre de 60 años murió cuando un árbol cayó encima de su vehículo alrededor de la 1 p.m. Y una mujer resultó seriamente herida por ramas desprendidas por los fuertes vientos, cuando caminaba por la avenida Dumont, en Brooklyn.

Las caídas de árboles y cables en las vías también afectaron el tránsito vehicular y el servicio de trenes suburbanos.

Long Island Rail Road (LIRR) y el ferrocarril Metro-North se suspendieron en todo el sistema durante la mayor parte del día, anunció la MTA.

#StormIsaias’s outage is the second largest in our long history. With 257,000 customers out surpassing Hurricane Irene; we are focused on safe restoration. Click the link for all the details: https://t.co/RCgS8w99Fu #poweringthrutogether pic.twitter.com/cJzUJP2H33

— Con Edison (@ConEdison) August 5, 2020