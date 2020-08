Reportan un muerto en Queens tras paso de la tormenta Isaías por la ciudad de Nueva York

El paso de la tormenta tropical Isaías por la ciudad de Nueva York no dejó las grandes inundaciones que algunos pronosticaban, pero sí provocó severos daños principalmente por los fuertes vientos que derribaron árboles y desprendieron ramas en prácticamente todos los vecindarios de los cinco condados, lo que hasta esta tarde había dejado un hombre muerto en Queens y una mujer gravemente herida en Brooklyn.

Un reporte emitido en la tarde por la Oficina del Manejo de Emergencia indicó que el fallecido tenía 60 años y que perdió la vida cuando un árbol cayó encima de su vehículo alrededor de la 1 p.m. El incidente ocurrió en la ruta 84 cerca de la avenida Smedley, en el vecindario de Briarwood.

Además, se informó que una mujer resultó seriamente herida por ramas desprendidas de un árbol por los fuertes vientos. La víctima iba caminando por la avenida Dumont, en Brooklyn.

Estos sucesos ocurrieron al mismo momento en que el alcalde Bill de Blasio instaba a los neoyorquinos a permanecer en sus hogares por el peligro que representaban los vientos máximos sostenidos de hasta 65 millas por hora.

“Es muy triste que hayamos perdido a alguien en Queens ahora por la caída de una rama de un árbol y solo quiero que todos los neoyorquinos sepan que debemos tomar en serio esta tormenta, es un nivel peligroso de fuertes vientos, debería ser así hasta las 5 de la tarde”, dijo el Alcalde en una entrevista de radio.

El Servicio Nacional de Meteorología había pronosticado que los fuertes vientos en la Gran Manzana se sentirían por lo menos hasta las 5 p.m. y que luego de esa hora, una vez que la tormenta siguiera su camino hacia el Noroeste, podría afectar a la región del Hudson Valley.

Didn't realize the storm would be this bad over here 😳 #Queens #Isaias #sunnyside pic.twitter.com/3z33VxG7Ux

— J (@jgarcia32596) August 4, 2020