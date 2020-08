Video porno interrumpe audiencia del ‘hacker’ que pirateó cuentas de famosos en Twitter

Imágenes pornográficas interrumpieron este miércoles una audiencia judicial por videoconferencia del caso del joven floridano de 17 años acusado de haber pirateado las cuentas de Twitter de personalidades como Barack Obama, Bill Gates y Elon Musk para estafar a otras personas.

Según medios locales que cubrieron la audiencia presidida por el juez Christopher Nash, de Tampa, hubo también interferencias de música de rap, insultos raciales y sonidos estridentes.

Relacionado: Hackeo a Twitter: por qué es importante aclarar qué hay detrás del “mayor ataque de la historia” a la red social

El juez interrumpió la audiencia temporalmente y cuando la reanudó denegó una petición de la defensa de Graham Clark para reducir la fianza de $725,000 dólares impuesta al acusado para poder quedar en libertad antes de juicio, según canales de televisión de Tampa.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 7 de octubre.

Clark se había declarado este martes no culpable de la treintena de cargos que se le imputan como presunto autor de una estafa “a gente en todo el país”, según dijo el fiscal del estado de Florida en el condado Hillsborough, Andrew Warren, el pasado viernes, cuando el joven fue detenido.

Graham Clark, 17, faced a bond court hearing via Zoom on Tuesday where he pleaded not guilty to 30 felony counts of fraud leveled against him for the July …Read more: https://t.co/ecVCKtmXsq

— webnow (@webnowcompany) August 5, 2020