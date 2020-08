FBI: manifestante planeó volar un puente y cortar los frenos a patrulla NYPD para que chocara

Jeremy Trapp fue arrestado el miércoles por el FBI y acusado de intentar cortar la línea de frenos en una camioneta de la policía de Nueva York, dijeron las autoridades.

También fue acusado de supuestamente decirle a un informante pagado en una manifestación que quería explotar el puente Verrazzano que conecta a Brooklyn y Staten Island, según los fiscales federales.

“Si la policía de Nueva York no lo hubiera estado observando, las consecuencias aquí podrían haber sido trágicas”, dijo el fiscal federal adjunto Francisco Navarro en la lectura de cargos ayer.

Ashley Burrell, abogada defensora, sugirió que el joven de 24 años residente de Brooklyn había sido incitado por el informante de la policía de Nueva York que conoció en una protesta.

“En el mejor de los casos, el señor Trapp es poco sofisticado y fácilmente susceptible”, dijo Burrell en la audiencia de la corte federal de Brooklyn que se realizó por video.

El pasado 17 de julio supuestamente Trapp se metió debajo de una camioneta de NYPD no tripulada estacionada en Sunset Park y usó un par de tijeras para cortar lo que él pensó que era una línea de frenos. Mientras, el informante pretendía actuar como cómplice vigilante.

Resultó que cortó por error un sensor de velocidad de la rueda, que forma parte del sistema de frenos antibloqueo del vehículo, dijo el fiscal al juez Steven Gold.

El informante y los policías, que estaban vigilando a Trapp, grabaron en video el presunto sabotaje.

Aunque no es tan grave como si hubiese atacado los frenos, la línea cortada del sensor de velocidad de la rueda “afectaría negativamente la capacidad del conductor para detener y mantener el control de la camioneta de la policía de Nueva York en una emergencia”, según los documentos de la corte.

“El acusado ha demostrado que está dispuesto a atacar violentamente a los agentes de policía, independientemente de a quién pueda lastimar en el proceso”, dijo Navarro, citado por New York Post.

Al menos otros tres jóvenes esperan juicio por atentar contra patrullas de NYPD durante las protestas nacionales tras la muerte del detenido George Floyd en Minnesota.

https://t.co/CL0aLEdWGB ⁦@NYGovCuomo⁩ ⁦@NYCMayor⁩ your fault you idiots this man should be in jail for a long time ⁦@FBI⁩ ⁦@NewYorkFBI⁩

— Man Up Sports Talk (@ManUpSportsTalk) August 5, 2020