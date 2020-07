Día de horror para NYPD: policías golpeados hasta sangrar y queman una patrulla en West Village

NYPD chief of department Terrance Monaham injured during 'peaceful protest' on Brooklyn Bridge https://t.co/O52cXAsJjh via @nypmetro pic.twitter.com/hqfpNovJxj

NYPD tuvo ayer un día de horror por ataques contra sus agentes y unidades, dejando imágenes dantescas.

Cerca de 40 personas fueron arrestadas y ocho oficiales resultaron heridos en el Bajo Manhattan y la policía está buscando a más sospechosos.

NYPD tenía la intención de mantener separados a dos grupos de manifestantes, pero cuando los activistas pro policiales llegaron al lado de Manhattan del puente de Brooklyn, se encontraron con los opuestos que ocupaban el Ayuntamiento y estalló el caos alrededor de las 10 a.m.

El Jefe del Departamento Terence Monahan fue uno de los ocho oficiales heridos, golpeados con bastones, bates y escombros, reportó ABC News.

Un video de vigilancia desde el exterior del Ayuntamiento parece mostrar a los manifestantes recibiendo un pequeño envío de bates antes del encuentro con NYPD. Otra grabación muestra parte de los enfrentamientos.

Fue un capítulo más del caos que se vive en la ciudad, en medio de acusaciones mutuas y tensiones entre activistas, NYPD y el alcalde, arreciadas tras la muerte de George Floyd en Minnesota.

Unas horas después, un vehículo de la Unidad de Extensión para Personas sin Hogar de NYPD fue incendiado en Greenwich Village, zona regularmente tranquila de Manhattan.

Sucedió en 21 East 12th St alrededor de las 4:45 p.m., cuando alguien entró por la ventana del lado del conductor y prendió fuego a la camioneta, dijeron las autoridades.

El Escuadrón de Incendios y Explosiones de NYPD y los bomberos FDNY Fire Marshall respondieron a la escena, indicó Pix11.

No se reportaron heridos ni se han anunciado arrestos en este incidente. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Three officers violently attacked by protesters crossing the Brooklyn Bridge. The officers sustained serious injuries.

This is not peaceful protest, this will not be tolerated. pic.twitter.com/cYuDX8G7ku

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 15, 2020