Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a dar positivo en examen de coronavirus, seguirá sin poder correr en F1

La semana pasada se dio a conocer que el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, dio positivo a los exámenes de coronavirus, por lo que tuvo que ponerse en cuarentena perdiéndose así el Gran Premio de Gran Bretaña.

Tras una semana en aislamiento, Pérez completó el periodo que impone el departamento de Salud Pública de Inglaterra y volvió a realizarse pruebas de COVID-19, para saber si había superado la enfermedad y podría correr en la carrera especial del 70 aniversario de la F1. Desafortunadamente para el mexicano, los resultados aún dieron positivo, aislando al piloto de otra carrera.. Así lo dio a conocer Racing Point, escudería del mexicano y el propio Checo.

CONFIRMED: @HulkHulkenberg will drive for the team this weekend. Full story ⬇️https://t.co/QfYcjtCWlz#F1 #F170

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020