Compra en Amazon una tabla para cortar y recibe un objeto sexual inesperado

Una mujer se quedó completamente desconcertada después de notar un detalle con un toque pornográfico en un artículo de cocina que compró en Amazon.

La mujer buscaba una tabla para cortar alimentos. Después de mirar todas las ofertas que se ofrece el sitio, finalmente encontró un diseño que le gustó y presionó comprar.

Compró un juego doble de tablas de cortar de Lilly’s Kitchen, que tenían un precio de $14,99 dólres.

Pero cuando finalmente llegó su compra, podemo decir que obtuvo más de lo que esperaba y por lo que pagó.

Incrustada en el veteado en blanco y negro de una de las tablas había una imagen muy sugerente, con clasificación X.

Encantada por el diseño, su amiga publicó una instantánea en Twitter y, como era de esperar, divirtió a decenas de miles de personas.

my friend ordered these cutting boards and this is what she got💀 pic.twitter.com/tHHCVIkvJL

— ᵃᵇᵒᵍᵃⁱ ˡ ʙʟᴍ (@tbcstan) July 30, 2020