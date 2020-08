Héctor Suárez Gomis contó cómo fue el día que “murió” por unos instantes

View this post on Instagram

¡Hoy cumplo años! No, no es mi cumpleaños, pero cumplo 15 años. El 6 de agosto del 2005 mi corazón enloqueció. Esa noche, decidió que latir más rápido sería una buena idea. Llegué al hospital casi ahogándome, me costaba mucho trabajo respirar y me aterré cuando vi la cara de todos los doctores de la sala de emergencias del ABC de Santa Fe porque estaban más blancos que sus batas. ¡209! ¡209 palpitaciones por minuto! A ese ritmo el corazón deja de latir y lo que hace es vibrar. De pronto, del techo del cuarto en el que me encontraba entró una luz. Sí, una parte del techo desapareció y fue sustituido por un halo de luz que me atrajo como un imán. Mi cuerpo se desprendió y empecé a levitar. Pude verme acostado en la camilla y con mucha paz y aceptación; me despedí de mí. Entré en la luz y de inmediato un inmenso sentimiento de paz se hizo presente. Hasta el día de hoy no he vuelto a sentir algo igual. A lo lejos, había otra luz resplandeciente que me hizo cerrar los ojos y al hacerlo; recordé a Ximena. ¡Mi hija @ximeesuarezz iba a quedarse sin papá! En ese instante di marcha atrás, regresé al cuerpo del que me había despedido, jalé aire, abrí los ojos y frente a mí unas personas se aparecieron. No eran sólidas, pero tampoco podía ver a través de ellas. De cada una ellas, emanaba una luz azul índigo y al centro había un hombre como de unos 80 años, bajo de estatura, de ojos azules muy profundos. Nunca abrió la boca, pero en mi mente oí perfectamente su voz: —Tranquilo Héctor, no hemos venido por ti. Estamos aquí para cuidar que no te suceda nada. Volverás a reunirte con nosotros, pero no hoy. Caminó unos pasos, puso su mano en mi frente y desperté en terapia intensiva. Hoy se cumplen 15 años de ese evento. Sé que mi hija y Lecsy (mi cardióloga) me salvaron la vida. Sé también que se lo están preguntando y la respuesta es: sí, ya no volví a ser el mismo. Mi vida cambió por completo. ¡Hoy es mucho mejor! Adaptarme a mi nuevo yo no fue fácil. Tardé casi 4 años en abrazar por completo al ser que renació esa noche. Todos los días al despertar, le agradezco al Universo, a Lecsy y a mi Ratón por ayudarme esa noche del 6 de agosto del 2005. 🙏🏼❤️