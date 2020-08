Héctor Suárez Gomís enternece las redes con un emotivo recuerdo de su padre a dos meses de su fallecimiento

View this post on Instagram

Hoy se cumplen dos meses… Dos meses sin llamarnos y sin escribirnos. Dos meses sin contarnos momentos importantes, divertidos, felices y trascendentes de nuestras vidas. Dos meses sin que me hables de tus nuevos planes, de cómo le estás dando forma a esas nuevas ideas que habitan en tu mente. Dos meses sin que opines de las fotos que Ximena sube a su cuenta de Instagram: —¡Qué barbaridad, hijito! ¿Qué vamos a hacer con esta niña? ¿Estás consciente de que de niña ya no tiene nada y que se ha convertido en una mujer hermosa? ¡Nomás pa'que te des una idea de lo que pueden hacer los genes de su abuelo! Dos meses sin que me llames para contarme lo último que hizo Pablo en tu casa y empezar siempre con la misma frase: —Mi amor, no vayas a regañar a Pablo, yo ya hablé con él y me entendió perfecto. Fíjate que… Y aquí agregaba que había roto o descompuesto algo, rayado alguna de las paredes con crayolas o plumones, aventado a alguno de los gatos a la alberca, escalado hasta arriba de un árbol y no había forma de bajarlo o se había escondido para preocuparlos y pensaran que estaba perdido. Dos meses sin comentar películas, actuaciones, escenas, emplazamientos y movimientos de cámaras. Dos meses sin que me pidas un consejo (sí, los últimos 15 años mi papá consultaba todo conmigo antes de tomar una decisión). Dos meses sin abrazarnos, sin ver en tu mirada lo mucho que me amabas, sin oírte mentar madres por el gobierno y sus servidores públicos, sin tu olor. ¡Puta madre cómo extraño el olor de mi papá! Dos meses sin verte entrar al templo que construirse para meditar disciplinadamente como lo hiciste los últimos 35 años de tu vida. Dos meses sin que me preguntes: —¿Qué pasó mi campeón, cómo está tu corazón? ¿Estás bien? Y rematabas diciéndome: —¿Cómo no vas a estar bien teniendo un papá tan chingón y tan amoroso y pinche cursi como yo? Y sí, la verdad es que siempre estuve y he estado bien porque compartiste conmigo tu magia, tu sabiduría, tu inmensa generosidad y capacidad de amar. Dos meses sin ti, pero tú no has dejado de existir en mí… Y no es que eso sea suficiente; ¡Lo es TODO! ¡Gracias por ser mi papá! ❤️