Manifestantes queman edificio del sindicato de la Policía en Portland

Autoridades de Portland arrestaron a varias personas la madrugada del domingo después de que manifestantes se amotinaran en el edificio del sindicato de la policía causando supuestamente un incendio, sin que logre retornar la calma a la ciudad después de más de dos meses de protestas.

La manifestación que convocó cientos de personas en la noche del sábado habría comenzado de forma pacífica hasta que una multitud se dirigió a las oficinas de Asociación de Policía de Portland (PPA), aseguraron las autoridades locales.

Según un comunicado del Buró de Policía de Portland (PPB), los manifestantes “entraron ilegalmente y comenzaron un incendio”, por lo que las autoridades se vieron obligadas a declarar un motín para desalojar a los participantes de la protesta tanto del edificio como de las calles aledañas.

Protesters set fire to a Portland Police Association building, prompting the city to declare a riot #Portland #PortlandRiots #PortlandProtest pic.twitter.com/nsKSEitoIR

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 9, 2020