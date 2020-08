AMLO afirma que México era “narco-estado” en tiempos de Genaro García Luna

Responsabilizó a los gobiernos anteriores del contubernio con las bandas del crimen organizado

MÉXICO – 20 .-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos, era secretario de Seguridad Pública, en México había un narcoestado.

Responsabilizó a los gobiernos anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado y un claro ejemplo, dijo, el de García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa.

“Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia”, indicó López Obrador durante su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional.

Se refirió a dos “casos emblemáticos” que están en investigación: el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio, está acusado de recibir $10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y la aprobación de la reforma energética de 2013.

García Luna está detenido desde el 9 de diciembre pasado en Estados Unidos, donde afronta cargos de conspirar para traficar cocaína, falso testimonio y participar en un proyecto criminal por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

Estas indagatorias representan la corrupción de “cuello blanco” y el contubernio con los narcotraficantes, respectivamente, expresó López Obrador.

“Las dos muy graves, ¿cuál es más grave? Eso cada quien debe revisarlo, pero era lo que se padecía, por un lado una gran corrupción que imperaba, tenían tomado al Gobierno, y por el otro lado los acuerdos con la delincuencia organizada”, manifestó.

México vivió el año más violento de la historia reciente en 2019, el primero de la presidencia de López Obrador, con 34,608 homicidios y 1,012 feminicidios.

Mientras en 2006, al inicio de la llamada “guerra contra el narco”, había tres conflictos activos entre cárteles de la droga, en 2018 había 18, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Pero López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de restaurar la paz en el país, reiteró este lunes su diagnóstico de que la corrupción era la raíz de los problemas.

Por ello, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar hasta las últimas consecuencias.

Aun así, negó que existan investigaciones abiertas contra Calderón y Peña Nieto al argumentar que el asunto es de “carácter estrictamente judicial”.

Para enjuiciar a los expresidentes, indicó, se necesita una consulta pública.

“Mi opinión es que se conozca toda la verdad porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad”, comentó.

Fuera gente de García Luna

El mandatario fue cuestionado sobre las denuncias de la permanencia en la Fiscalía General de la República (FGR) de funcionarios que en las investigaciones sobre García Luna y cómplices estarían protegiendo a esa red de corrupción.

Dijo que en su Gobierno no hay impunidad y dijo confiar en el desempeño del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

AMLO sostuvo que si quedan funcionarios del grupo de García Luna en su Gobierno, su instrucción es que no se proteja a nadie y confía en que lo mismo sucederá en la FGR.

“Le tengo confianza al Fiscal Alejandro Gertz Manero, es un hombre íntegro, no va a hacer tapadera y no va a proteger a nadie, ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, quienes no tenían influencia, ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos”, precisó el mandatario mexicano.

Al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo, se le instruyó hace meses de que no se permita que en el actual Gobierno trabajen personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue titular de la SSP.

“Porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, cómo está quedando de manifiesto”, criticó.

La delincuencia, reconoció, decidía a quién perseguir y a quién proteger, lo cual debe atenderse para que no vuelva a ocurrir.

“Esto tiene que atenderse para que no se repita nunca jamás, tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia, entonces, es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad”.

