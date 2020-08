Corazón enorme: Serena Williams dona 4 millones de mascarillas a escuelas de bajos recursos

La tenista Serena Williams no sólo es un ejemplo en la cancha de tenis, también lo es fuera de ella y en esta ocasión tuvo la iniciativa de donar 4.25 millones de mascarillas sanitarias a niños de bajos recursos que volverán a la escuela en septiembre próximo.

“Me he unido a esta iniciativa para donar 4.25 millones de mascarillas sanitarias a escuelas de bajos recursos y también para aportar materiales educativos que beneficiarán a unos 54 millones de estudiantes”, explicó la estrella de la raqueta en sus redes sociales.

Getting back to school this fall means having #masksforkids to wear.

I’m teaming up with @BellaCanvasLA, the National School Board Association and @Scholastic to donate 4.25 million masks to underserved schools and… https://t.co/gBwAOcB0jB

— Serena Williams (@serenawilliams) July 29, 2020