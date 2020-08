Eugenio Derbez advierte de fraude para ayudar a víctimas del COVID-19 a su nombre

"No soy yo el que está solicitando dinero para ninguna causa"

Aunque en la mayoría de sus publicaciones Eugenio Derbez divierte a sus seguidores, en esta ocasión las cosas tomaron un rumbo muy distinto, pues reveló que una persona se está haciendo pasar por él en redes sociales para pedirle dinero a la gente para, presuntamente, ayudar a víctimas del COVID-19.

A través de sus Instagram Stories, el comediante advirtió al público que tengan mucho cuidado si reciben un mensaje para participar en una especie de concurso, pues él no ha autorizado absolutamente nada. Además, dijo que está dispuesto a averiguar quién es el responsable de la broma y llegar hasta las últimas consecuencias para frenarlo.

“Acabo de ver que alguien está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy haciendo ni una promoción, concurso, challenge, ni nada que se le parezca. No le hagan caso y no vayan a caer en el juego, tengan muchísimo cuidado por favor. No soy yo el que está solicitando dinero para ninguna causa, es un fraude”, dijo Eugenio.

En la publicación, que parece ser de Facebook, se ve el supuesto perfil del humorista y se lee un mensaje que dice que a las primeras 4 mil 500 personas que sean capaces de escribir la palabra “amor” con una letra por cada comentario sin interrupciones van a recibir una tarjeta de regalo en efectivo por un valor de 30 mil dólares.

