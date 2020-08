“¡Renuncia!”: Irka, la pequeña hija de Irán Castillo, le exige que deje su trabajo

La famosa cuenta que su retoño le pide más tiempo con ella

Aunque su hija Irka comprende su trabajo como actriz, Irán Castillo cuenta que en alguna ocasión la pequeña de 8 años le ha pedido que renuncie a su proyecto para poder estar más tiempo con ella.

“Sí hay momentitos en los que me dice “¡no vayas!, ¡renuncia!“, como todo niño que quiere que se quede la mamá, pero platico con ella y cuando no tengo llamado trato de estar con ella, le doy su tiempo y todo.

“Ella ya más o menos entendió que su mamá está en esto y hay temporadas en las que va a trabajar más, en otras voy a estar más con ella; ella es muy inteligente”.

Irán se suma al elenco de la segunda temporada de la serie “Enemigo Íntimo” (Telemundo), donde Raúl Méndez ha sido su coach de acción.

“Raúl, súper lindo, la verdad es que nos ha ‘couchado’ (entrenado) mucho, porque como él ya estuvo en la primera temporada y ya se la sabe ‘súper mega bien’, él me ha ayudado mucho en ese sentido. Yo me he sentido súper bien en las escenas de acción, ya ahorita como pez en el agua.

“El arma impone, los disparos imponen, pero bueno, es cosa de hacerlo cada vez más seguido para que uno le pierda el miedo”.

Irán no ha llevado a su pequeña a las grabaciones de la serie. “Normalmente me la llevo a los proyectos y todo, pero en este no la he traído porque siento que se va a aburrir, es muy de adultos, no creo que esta la vea ella”.