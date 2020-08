Censo 2020: Tenemos que hacernos contar

Me preocupa el Censo 2020. Me preocupa a mí, le preocupa a la Hispanic Federation, y debería ser motivo de preocupación para todos los latinos y latinas. La Oficina del Censo ha reducido drásticamente el plazo para que las personas respondan por su cuenta al Censo de este año. De esa manera, la fase de auto respuestas, que había sido extendida hasta el 31 de octubre, ahora vencerá el 30 de septiembre.

El personal profesional y voluntario de nuestra Hispanic Federation trabaja intensamente desde hace más de un año para aumentar la participación de nuestra comunidad en el conteo nacional, pero sólo podemos cubrir un sector de la población. Y en definitiva, mucho depende de que cada latino y cada latina haga su parte.

Lamentablemente, la proporción de respuesta al Censo 2020 de nuestra comunidad es bastante inferior a la de la población estadounidense en general. Aquí en Nueva York, por ejemplo, nuestra tasa de auto respuesta no llega al 57%; la de Puerto Rico es inferior al 20%; la de Arizona no alcanza al 60%; en California es sólo levemente superior al 62%; en la Florida, no alcanza el 57%; y así sucesivamente.

Adelantar la fecha límite para responder en persona afecta a todo el país en esta época de pandemia, pero perjudica mucho más a los latinos y otros sectores minoritarios, como los inmigrantes. Esa decisión podría reducir en miles de millones de dólares los fondos federales que se asignan a nuestras comunidades.

Esto lo entiende perfectamente María Elena, de Queens, que recientemente le comentó a una de nuestras voluntarias: “Cuando mi familia inmigró hace varias décadas, ninguno de nosotros hablaba inglés. Sin embargo, los más pequeños ´pudimos ir a la escuela desde el primer día gracias a los programas de enseñanza bilingüe. Yo sé que los fondos que pagaron por esos programas se asignaron según los datos del Censo sobre población hispanohablante en nuestro vecindario. Por eso, siempre he participado en todos los censos”.

Al poner al poner obstáculos a nuestra participación en el Censo también se buscan otros objetivos, ya que las comunidades con mayor participación y tasas de respuesta al Censo 2020 tendrán mayor representación en el Congreso durante toda la década siguiente. Y, por supuesto, los hispanos y otras comunidades de color, incluso los inmigrantes, no estaremos adecuadamente representados en el Senado y la Cámara de Representantes.

“Yo ya respondí al Censo 2020”, comentó Samuel, que nos llamó pidiendo información para una amiga que tenía temor de participar en el Censo por ser indocumentada. “Contesté de inmediato porque quiero que todos estemos representados cuando se modifican los distritos electores. Todos, pero en especial los hispanos”.

La amiga de Samuel –y todo inmigrante indocumentado que comparta sus temores—pueden respirar tranquilos, porque la Oficina del Censo no está autorizada a compartir las respuestas individuales con nadie, incluidas las autoridades de inmigración y otros organismos de gobierno. Los datos que le suministramos a esa Oficina solamente se pueden usar para realizar análisis estadísticos. Y nada más.

De manera que háganse un favor y hágannos un favor a todos: participen ya mismo en el Censo.

Si necesitan información o ayuda sobre el Censo 2020, llamen a la línea bilingüe de la Hispanic Federation, al 1-844-432-9832.

También pueden llamar a ese número (o visitar http://www.movimientohispano.org) para inscribirse como votantes. Y en noviembre, voten.

¡En el 30mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima! ¡Cuídense mucho, y si pueden, no salgan de sus casas!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation