Nuevo portal permitirá a inquilinos en NYC a buscar ayuda gratis para prevenir desalojos

La Ciudad lanza el sitio ‘NYC Tenant Resource Portal’ que es totalmente gratis y en el que no preguntan el estatus migratorio

El fantasma del desalojo ronda las puertas de al menos 14,000 familias en la ciudad de Nueva York que han perdido sus ingresos debido a la crisis del coronavirus, y que por consiguiente no han podido pagar la renta desde hace cuatro meses. Y a pesar que el Estado extendió por un mes la moratoria para evitar las expulsiones, todavía muchos inquilinos no saben cómo o dónde buscar ayuda.

Y es por ello que este martes el alcalde Bill de Blasio anunció el lanzamiento del ‘NYC Tenant Resource Portal’ (NYC.gov/tenantresourceportal), el primer sitio online de este tipo de la Ciudad que permitirá a los arrendatarios encontrar, en un solo lugar y gratis, todos los recursos de ayuda disponible para prevenir sus desalojos y permanecer en sus hogares, incluyendo el poder hablar con consejeros legales en vivo.

Algunas organizaciones y activistas que defienden a los inquilinos han estimado en 14,000 el número de familias en los cinco condados que ya han recibido notificaciones de sus caseros indicándoles sobre el inicio de procesos de evicción, los que han sido frenados momentáneamente gracias a las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Andrew Cuomo.

El nuevo portal estará manejado por la Oficina del Alcalde para la Protección de Inquilinos (MOPT), la Unidad de Participación Ciudadana (PEU), y el Departamento de Información Tecnológica y Telecomunicaciones (DOITT), y contará con varias herramientas de prevención de desalojos, lo que permitirá a los inquilinos entender los pasos que pueden tomar para enfrentar sus casos y saber cómo navegar por recursos públicos y privados gratuitos que pueden estabilizar su situación de vivienda.

“La Ciudad está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a las familias vulnerables mientras enfrentan esta crisis económica y de salud pública”, dijo el Alcalde. “Con el lanzamiento del portal presentamos la primera plataforma de la Ciudad a la que los inquilinos en riesgo de desalojo pueden ir para encontrar un directorio unificado de todos los recursos relacionados con la vivienda que puedan necesitar”.

De Blasio insistió que el objetivo con esto era muy sencillo: “No queremos ver a nadie perder sus apartamentos, porque no pueden pagar más la renta porque ahora no cuentan con ingresos. Se los digo claro, si necesita ayuda, este es lugar donde la puede conseguir”.

No importa el estatus migratorio

“Con muchos luchando para pagar el alquiler y mantener a sus familias durante este momento difícil, es importante que todos los neoyorquinos sepan que muchos servicios, incluida la ayuda para la vivienda, están disponibles independientemente de su estado migratorio, dominio del inglés, ingresos o situación de vivienda”. dijo Bitta Mostofi, la comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, quien agregó que el nuevo portal “hará que sea más fácil que nunca para los neoyorquinos acceder, navegar y conectarse mejor a información y recursos vitales para abordar la inseguridad de su vivienda”.

La Alcaldía explicó que los inquilinos responderán a una serie de preguntas sobre sus circunstancias únicas y serán dirigidos a los recursos más relevantes, como ayuda para navegar por un cierre ilegal o un desalojo. El portal también tiene información actualizada sobre el estado general de los desalojos en el Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Además, los inquilinos que no tienen acceso a internet pueden llamar al 311 y solicitar la “Línea de Ayuda para Inquilinos”, que se lanzó en asociación con el 311 y la Oficina de Justicia Civil (OCJ) de la HRA en abril de este año, donde estarán conectados con un especialista en apoyo al inquilino de la PEU para recibir asistencia gratuita e individualizada.

Para buscar ayuda: