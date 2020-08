Gobernador Cuomo extiende por otros 30 días la moratoria de desalojos en Nueva York

La medida vencía a la medianoche del miércoles y por lo menos 14,000 en la Gran Manzana están a punto perder sus viviendas

Muchos inquilinos podrán volver a dormir tranquilos, por lo menos por otro mes, luego que al filo de la medianoche del miércoles el gobernador Andrew Cuomo extendió por otros 30 días la moratoria de desalojo en el estado de Nueva York, que protege a las familias que no han podido pagar sus rentas luego de perder sus ingresos debido a la grave crisis económica generada por el coronavirus.

Luego de varios días de protestas y fuertes presiones de inquilinos, activistas y algunos funcionarios electos, y tras el vencimiento a la medianoche del miércoles de la primera extensión de la medida que fuera aprobada en junio tras el pico de la pandemia, el mandatario emitió una nueva orden ejecutiva que protege a unas 400,000 familias.

La Gobernación indicó que la orden estaba siendo revisada por la Oficina de Administración de la Corte y se esperaba que esa instancia diera a conocer más detalles este jueves. Sin embargo, desde ya se sabe que con la orden los jueces podrían prohibir un desalojo si los inquilinos pueden demostrar que no podían pagar el alquiler como resultado de las dificultades financieras que comenzaron después del brote de COVID-19.

“La orden firmada anoche continuó con disposiciones que otorgan a los tribunales y litigantes el margen de maniobra para suspender los plazos relacionados con los litigios civiles. Cómo y si usan esta autoridad cuando se trata de procedimientos de desalojo depende de ellos”, dijo este jueves el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, a varios medios locales.

Se estimaba que tan solo en la ciudad de Nueva York 14,000 inquilinos ya habían sido notificados por sus caseros que iniciarían tan pronto como venciera la moratoria un proceso para desalojarlos por impago de la renta, según alertó la organización de defensores ‘The Legal Aid Society’.

Alcaldía ofrece ayuda

Y este jueves, en su rueda de prensa diaria, el alcalde Bill de Blasio se refirió a esta crisis que están enfrentando miles de familias en los cinco condados y anunció que esos 14,000 inquilinos ya habían recibido asistencia legal gratuita de la Ciudad. El mandatario instó a todo los que estén en una situación parecida a llamar al 311 y solicitar acceder a esos servicios.

“Muchos neoyorquinos simplemente no pueden pagar la renta y no es su culpa. Ellos no pidieron por esta pandemia. Si no cuentan con un salario…¿qué van hacer?”, se preguntó el mandatario, recordando que 1.3 millones de residentes de la ciudad habían aplicado para beneficios de desempleo durante esta crisis. “Y eso se traduce en millones de familias que no cuentan con una fuente de ingresos para pagar la renta. Es tan simple como eso”.

Además, el Alcalde aprovechó para pedir a la Legislatura Estatal en Albany que apruebe nuevas leyes que puedan establecer un plan de pago para aquellos que no pueden pagar el alquiler en su totalidad en medio de la pandemia.

“Este sería un nuevo sistema que permitiría a los que no pueden pagar ahora, registrarse en un modelo de plan de pagos que se extendería hasta el próximo año y que les permitiría cancelar sus deudas de rentas poco a poco, cuando ya cuenten con recursos”, indicó De Blasio.