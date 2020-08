Ocho razones por las que aún no recibes tu cheque de estímulo; ¿cuándo debes llamar para reclamarle al IRS?

A algunos beneficiarios les tocará reclamar sus pagos en la declaración de impuestos del 2021

A más de cinco meses del inicio de envío de cheques de estímulo bajo la ley CARES, millones aún no reciben sus pagos.

Lo anterior se debe, en muchos casos, a información no suministrada al Servicio de Rentas Internas (IRS) por parte de potenciales beneficiarios que no llenaron planillas en 2018 o 2019.

En algunas instancias, estas personas no tienen que hacer ningún trámite para que les llegue el dinero atrasado; pero, en otras sí.

Empecemos con lo más simple: los beneficiarios acreedores del cheque que no deben realizar ningún procedimiento y a los que solo les queda esperar.

La espera que desespera

La semana pasada, el IRS anunció que estaría enviando los pagos de $500 por dependientes a usuarios que ingresaron sus datos mediante la herramienta “Non-filer” antes del 17 de mayo.

Se supone que el recipiente no lleve a cabo ningún proceso adicional, a menos que para finales de este mes aún no reciba el pago, en cuyo caso deberá comunicarse con la línea TAS del “Taxpayer Advocate Service” al 1.877.777.4778.

Otros casos que destaca un informe de Forbes esta semana son los de cheques no emitidos o devueltos por parte de contribuyentes que declararon conjuntamente con alguien que falleció o que está encarcelado. Si ésa es su situación, no debe hacer nada por el momento. El IRS se supone que vuelva a calcular el monto y le envíe el pago ya sea mediante depósito directo o mediante correo postal. Si para el mes de septiembre no recibe el pago, entonces debe comunicarse con la línea TAS.

Si su experiencia es que el monto del cheque se basó en la devolución de impuestos del 2018 o 2019; el IRS identificó un error matemático y la agencia ya arregló el problema, no tiene que tomar ningún otro paso. Se supone que la oficina libere el pago automáticamente. En el caso contrario, debe comunicarse con el IRS.

En casos en los que usted presentó declaraciones como “cónyuge agraviado” mediante la forma 8379 y su porción de dinero fue retenida, tampoco debe hacer ningún movimiento, ya que, en caso de error, el IRS lo enmendará automáticamente. Si para finales de este mes, no ha recibido su parte, puede llamar a TAS.

Situaciones que requieren que, inevitablemente, tome medidas adicionales

1. Los beneficiarios del cheque que fueron víctimas de robo de identidad debe comunicarse con la oficina para ajustar el monto de dinero.

2. Los estadounidenses que no llenaron planillas en 2018 0 2019 y no recibieron una declaración informativa (SSA 1099 o RRB 1099) o beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o de Veteranos (VA) deben ingresar sus datos mediante la herramienta “Non-filers” antes del 15 de octubre. En el caso de que no realice el proceso por internet, tendrá que esperar hasta el periodo de impuestos del 2021 para reclamar el pago.

3. Los contribuyentes que enmendaron una declaración de impuestos que incrementa la cantidad del cheque, también deberán reclamar los fondos en la próxima temporada de impuestos.

4. El mismo panorama aplica a las personas cuyo cheque de estímulo fue calculado con base en la devolución del 2018, pero querían que el monto fuera calculado con la devolución del 2019.

5. Si recibió una declaración SSA/RRB, beneficios de VA o SSI, y fue considerado no elegible para el pago de estímulo porque fue reclamado como dependiente por otro individuo en la declaración de impuestos del 2019, le toca reclamar el pago en el 2021.