Premios MTV serán al aire libre en diversos escenarios de Nueva York

MTV anunciará los próximos Video Music Awards a través de espectáculos en vivo al aire libre repartidos por toda la ciudad de Nueva York, con BTS, Doja Cat y J Balvin.

Los organizadores habían planeado algunas actuaciones sin público dentro del Barclays Center en Brooklyn para el espectáculo del 30 de agosto desde las 8 p.m., pero dijeron el viernes que seguirán las instrucciones de los funcionarios estatales y locales para trasladar el espectáculo al exterior, destacó Associated Press, sin detallar los nuevos lugares.

El cambio se produce en respuesta a la pandemia de coronavirus. La ciudad de Nueva York fue una de las primeras y más afectadas ciudades de EE.UU., pero los casos se han estabilizado y algunas restricciones han sido relajadas.

Lady Gaga y Ariana Grande son las principales nominadas este año con nueve cada una. El público puede votar a través de esta página.

There are 6️⃣ nominees for Song of the Year at the 2020 #VMAs, but only 1️⃣ will win the Moon Person on August 30. 🏆@billieeilish@DojaCat@ladygaga with @ArianaGrande@theestallion@PostMalone@RoddyRicch

It's up to YOU to decide who wins. Vote now at https://t.co/Wc2weiyxoD 💖 pic.twitter.com/70UL5ihafR

— Video Music Awards (@vmas) August 11, 2020