Broadway prolonga hasta enero cierre de teatros y parálisis turística de Nueva York: miles de empleos en riesgo

No habrá espectáculos en Broadway por lo que resta del año, confirmó este lunes la Liga de Broadway (TBL), la asociación comercial que regula las representaciones teatrales en la meca teatral del mundo, y que además influye directamente en el turismo.

Tras el cierre histórico el 12 de marzo, en dos oportunidades TBL anunció fechas de regreso: el 13 de abril y el 7 de septiembre. Pero aunque los contagios de coronavirus han descendido, aún los teatros no tienen claros los protocolos sanitarios a seguir, tratándose de salas acostumbradas a vender hasta 500 asientos por función para sobrevivir en taquilla. Ello, además de docenas de empleados presentes en y detrás del escenario.

Como en los anteriores anuncios, TBL recordó que quienes hayan comprado entradas para espectáculos cancelados recibirán automáticamente un correo electrónico que detallará información sobre reembolso o intercambio. También se activarán ventas anticipadas para espectáculos de 2021.

“Cada miembro de nuestra comunidad está ansioso por volver a trabajar compartiendo historias que inspiren a nuestra audiencia a través del poder transformador de una experiencia compartida en vivo”, dijo Thomas Schumacher, presidente de la junta directiva de TBL, en un comunicado publicado el lunes. “La seguridad de nuestro elenco, orquesta y audiencia es nuestra máxima prioridad y esperamos regresar a nuestros escenarios sólo cuando sea seguro hacerlo”.

TBL “está trabajando en estrecha colaboración con los sindicatos teatrales y con expertos (…) dentro y fuera de la industria para explorar protocolos para todos los aspectos de la reapertura. Estamos enfocados en identificar e implementar las medidas necesarias que nos permitirán reanudar las presentaciones de manera segura para el público y los empleados de Broadway”, acotó la presidenta Charlotte St. Martin.

El cierre inédito del 12 de marzo respondió a la prohibición de reunir a más de 500 personas en un mismo sitio, pero a la larga se extendió a todos los eventos públicos.

La medida afectó a 31 producciones que ya estaban en cartelera en Broadway y docenas más que se preparaban para abrir en la primavera.

Esta larga pausa ha generado además el problema de los calendarios, pues los teatros se reservan con mucha anticipación y por temporadas. A este punto, no todas las producciones suspendidas volverán a levantar la cortina en enero ni todos los actores estarán disponibles.

Los 41 teatros del circuito Broadway -con salas de al menos 500 asientos- sumaron 14.8 millones de espectadores la temporada pasada. Generan más de 100 mil empleos y tiene un impacto estimado de $16 mil millones de dólares en la economía local, además de hotelería y gastronomía, destacó Pix11.

También las salas independientes con menos de 100 asientos impactan en la economía local con un estimado de $1.3 mil millones de dólares anuales, incluido 8,400 empleos a tiempo completo.

En tanto, la 74ta gala de los premios Tony, considerados los Óscars del teatro y prevista para el 7 de junio, quedó suspendida este año.

Broadway performances in New York City will be suspended through the remainder of 2020 due to COVID-19. Tickets for early 2021 will go on sale in the coming weeks. #BroadwayWillBeBackhttps://t.co/tBhNtuaYNN pic.twitter.com/GKCXF1umqw

— The Broadway League (@BroadwayLeague) June 29, 2020