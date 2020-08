Amor a distancia: Qué rituales hacer para que no te olvide y te busque pronto

Estos hechizos son ideales si tu pareja está a la distancia y no deseas que el amor acabe

Las relaciones a distancia no son fáciles, la confianza juega un rol importante y la duda es la que nos puede quitar el sueño. Si será fiel o no, si en realidad nos extraña o si el tiempo sin vernos será el causante de que el amor se acabe; todos estos cuestionamientos generan ansiedad y nos impiden vivir tranquilos.

Existen algunos rituales que tienen el objetivo de hacer que nuestra pareja no se olvide de nosotros a pesar de lo lejos que pudiera estar, hacer que nos extrañe y busque pronto.

De esta manera, lograrás que la unión se fortalezca más y la distancia no sea un impedimento para su amor florezca.

Ritual del amor a distancia

Necesitas: Una ramita de albahaca, romero, una foto de tu pareja, un listón rojo, un reloj sin usar y una hoja en blanco.

En la hoja en blanco escribe la siguiente letanía: “Que este amarre a la distancia sea para el bien de nuestro amor verdadero, que se intensifique y que a la brevedad él/ella se encuentre a mi lado, quiero casamiento, quiero unión eterna, quiero amor para toda la vida. Que (nombre completo) no deje de pensar en mí, que se desespere por estar a mi lado, porque me ama, porque me desea y porque no puede vivir sin mí”.

Una vez escrito, debes leerlo siete veces, coloca la foto en medio de la hoja con el nombre de la persona detrás de ella y encima las ramas de albahaca y romero; finalmente amarra la imagen con el listón rojo.

Toma el amuleto con ambas manos y piensa en esa persona, menciona su nombre y tu petición. Mételo en una bolsa negra junto con el reloj y pronuncia la siguiente frase: “Que el tiempo sea corto y él tome la decisión de venir a mi lado para siempre. ¡Qué así sea!”. De acuerdo con el sitio En Pareja, debes enterrar la bolsa junto a un río para que la energía del agua atraiga a tu pareja.

Ritual con un vaso con agua

Como mencionamos arriba, el agua tiene una energía especial que nos ayuda en los hechizos.

Materiales: Vaso de cristal, agua bendita, foto de tu pareja, bolígrafo rojo, un pedazo de tela roja, pétalos rosas, un hijo rojo y dos velas rojas.

Prende las dos velas rojas con un fósforo mientras recuerdas los buenos momentos que han pasado juntos. Llena con agua el vaso y en la parte posterior de la fotografía describe con pocas palabras, el mejor día que hayas vivido con él o ella. Como tip, anota el lugar, la situación y por qué te gustó ese día.

Dobla la foto e introdúcela en el vaso, agrega los pétalos de rosas, envuelve el vaso con la tela roja y amárralo con el hijo rojo. Pon el vaso donde usualmente dejas tu móvil o junto a un teléfono, así te llamará pronto.

