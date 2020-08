Sergio ‘Checo’ Pérez supera el coronavirus y está listo para volver a la Fórmula 1

Tras ser diagnosticado hace dos semanas con coronavirus y perderse el GP de Reino Unido y el Gran Premio del 70° Aniversario de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, finalmente está listo para volver a las pistas, pues ha superado el COVID-19.

La mañana de este jueves, Racing Point, escudería del Checo, dio a conocer que el piloto mexicano finalmente dio negativo a coronavirus y podrá correr este fin de semana en el Gran Premio de España.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020