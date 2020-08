Trump reconoce boicot al voto por correo

El presidente dice que si la Oficina de Correos no tiene más fondos, no podrá procesar el envío de boletas

El presidente Donald Trump está en medio de una nueva polémica por el voto por correo para el 3 de noviembre, ya que en su lucha en contra lo llevó a reconocer que la Oficina de Correos necesita recursos, pero admite que él retiene el dinero, para que no puedan procesar el envío de boletas.

“Necesitan ese dinero para que la Oficina de Correos funcione y pueda recibir todos estos millones y millones de boletas”, dijo el mandatario en Fox Business este jueves en referencia a los estados que están implementando la votación universal por correo antes de las elecciones de noviembre. “Pero si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no puede tener voto universal por correo, porque no están equipados para tenerlo”.

Los fondos para los estados es uno de los principales puntos de fricción entre los congresistas demócratas y el Gobierno federal en las negociaciones del plan de ayuda económica, el cual fue suspendido.

Con la afirmación del presidente Trump queda claro que su lucha para evitar el voto por correo es superior a sus intenciones de enviar más ayuda a familias, a fin de que enfrenten la pandemia.

El problema es que las acciones del mandatario están preocupando al Partido Republicano, ya que consideran que eso podría también suprimir el voto a sus candidatos, informó The Hill.

“Decenas de estados se han movido para expandir el voto ausente en medio del brote de coronavirus para reducir las multitudes y las filas, acelerando una tendencia reciente hacia el voto por correo, que se ha vuelto más común y más popular en los últimos años”, indica el informe.

El 66% de votantes apoya esta forma de sufragio ante el temor de contagio de coronavirus.

“Algunos republicanos están instando a los líderes republicanos a que abandonen los ataques al voto por correo y, en cambio, lo adopten, diciendo que un mayor acceso a las papeletas de voto ausente es una conclusión inevitable este año”, señala el informe.