Apagones en California: Declaran etapa 3 de emergencia de energía por ola de calor

Esta es la primera declaración de la etapa 3 de emergencia desde la crisis energética de 2000-01 en California. Aquí hay consejos para ayudar con el gasto de electricidad

El viernes se declaró la Etapa 3 de emergencia en la red eléctrica del estado, debido a la gran demanda en medio de una ola de calor abrasador en California.

The California Independent System Operator (ISO) is declaring a Stage 3 Electrical Emergency due to

high heat and increased electricity demand. The emergency initiates rotating outages throughout the

state. https://t.co/43vSSVldNq — California ISO (@California_ISO) August 15, 2020

Esto significa que se planificarán apagones rotativos de una hora en diferentes áreas, para poder mantener la demanda de energía en el estado.

A Stage 3 Emergency has been implemented by the @California_ISO. As a result, there will be rotating power outages that typically last about an hour. For more information, please visit https://t.co/eyTTygdVcw — SCE (@SCE) August 15, 2020

Alrededor de las 5 p.m., el Operador Independiente del Sistema de California (California ISO) había declarado una Fase 2 de la emergencia por la excesiva demanda en el sistema.

California #ISO has declared a statewide Stage 2 emergency, due to excessive heat driving up energy use. If system conditions don't improve, the ISO will call a Stage 3 with rotating power outages. https://t.co/19miIKaZDW — California ISO (@California_ISO) August 14, 2020

California ISO dijo que la Alerta Flex emitida anteriormente se extendió hasta las 10 p.m. del viernes, pidiendo a los residentes que ahorren electricidad.

En Twitter, Cal-ISO advirtió “Si las condiciones del sistema no mejoran, la ISO llamará a una Etapa 3 con cortes de energía rotativos”.

The statewide #FlexAlert is active now until 10 p.m. tonight. pic.twitter.com/hKWkdiAlwe — California ISO (@California_ISO) August 14, 2020

Se instó a los residentes a

configurar los termostatos de su aire acondicionado a 78 grados o más

apagar las luces innecesarias

evitar el uso de electrodomésticos grandes entre las 3 p.m. y 10 p.m. el viernes

Se espera que la ola de calor del sur de California dure todo el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de calor excesivo para las comunidades en los condados de Orange, Riverside y San Bernardino hasta el lunes, además de una advertencia de calor para la costa y el centro de Los Ángeles.

El mapa que aparece en este vínculo muestra los cortes de energía en California:

https://poweroutage.us/area/state/california