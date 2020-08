Preso hispano se ahorcó usando mascarilla COVID-19 en Connecticut

Daniel Ocasio fue hallado muerto en la cárcel donde estaba recluido en Uncasville (Connecticut), tras aparentemente ahorcarse usando una máscara de tela distribuida a los presos para ayudar a contener el coronavirus.

El miércoles, guardias encontraron a Ocasio (32) sentado en la litera de su celda en el Centro Correccional Corrigan-Radgowski, con una ligadura atada alrededor de su cuello, dijo el Departamento de Correcciones de Connecticut.

La ligadura se hizo con una de las mascarillas faciales distribuidas. La muerte de Ocasio fue dictaminada ayer como suicidio por la oficina del médico forense, informó The New York Times.

Ocasio había estado en la prisión desde el 5 de agosto, detenido con una fianza de $10 mil dólares por un robo.

A prison inmate in Connecticut hanged himself in his cell with a cloth mask that had been issued to him as part of an effort to prevent the spread of the coronavirus https://t.co/8Rzw5Z7yjo

— The New York Times (@nytimes) August 14, 2020