Rescatan cadáver de mujer flotando en la costa de Brooklyn

Por segunda vez en menos de una semana, un cadáver fue rescatado de las aguas que rodean la bahía de Nueva York.

Ayer, NYPD sacó el cuerpo de una mujer en Buttermilk Channel, Brooklyn. La víctima fue vista flotando en el estrecho de las mareas entre Pier 12 y Governors Island, poco después de la 1:30 p.m., reportó New York Post.

La Unidad del Puerto de la policía de Nueva York sacó del agua a la mujer, cuyo nombre o edad no se supo de inmediato, y la llevó al muelle de Atlantic Ferry Basin Dock, donde paramédicos la declararon muerta, dijo la policía. El médico forense de la ciudad determinará cómo falleció.

Seis días antes, el viernes, un cuerpo masculino fue recuperado del East River, después de estar flotando frente a la orilla del Domino Park en Brooklyn.

