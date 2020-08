Gobernador da luz verde para reabrir museos y bowlings en Nueva York; gimnasios a la espera

Desde este lunes 17 los centros de bowling en todo el estado Nueva York podrán reabrir, pero sólo al 50% de su capacidad, anunció ayer el gobernador Andrew Cuomo durante una conferencia de prensa telefónica.

El servicio de comida y bebida se limitará al área donde se encuentren los clientes, quienes deberán usar mascarillas y mantenerse en los carriles donde estén jugando.

“Vienen a ti”, explicó Cuomo en referencia a los meseros. “No vas a un bar. No vas a una concesión de alimentos, ellos vienen a ti”.

Una semana después, el lunes 24 las instituciones culturales de bajo riesgo como museos y acuarios pueden reabrir en NYC al 25% de su capacidad, como ya se les había autorizado en otras regiones del estado. Se requerirá la emisión de boletos por anticipado para horas “preestablecidas”, evitando aglomeraciones.

El gobernador también dijo que los esperados protocolos para reabrir los gimnasios se anunciarán el próximo lunes, acotó New York Post.

Cuomo justificó las nuevas medidas al explicar que Nueva York ha visto una tasa de infección por COVID-19 de menos del 1% durante siete días seguidos, luego de ser el estado más afectado del país.

Sin embargo, todavía no existe una guía sobre cuándo se puede reanudar el servicio interior en los restaurantes de NYC, una clave para la reactivación del empleo, el turismo y la recaudación fiscal.

Miles de propietarios de gimnasios en todo Nueva York han presentado una demanda colectiva contra el gobernador Cuomo y la fiscal general del estado, Letitia James, con el objetivo de levantar las órdenes ejecutivas que mantienen cerrados sus negocios y recuperar las ganancias perdidas.

For the 7th straight day, the statewide infection rate has been below 1%.

And the sample size is increasing.

Let’s go New York. What we are doing is working. https://t.co/ruKzYWxtA0

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 14, 2020