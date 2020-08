Servicio Postal de Nueva York podría verse “desbordado” si aplican otros recortes

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales anticipadas, carteros hispanos comentan que la pandemia generó fallas del personal que incidieron en la "lentitud" de envíos en los últimos meses

Cuando estamos a diez semanas para las elecciones presidenciales 2020, se calcula que por los temores de la pandemia del coronavirus el 70% de los sufragantes participe a través del voto por correo en un momento en que también aumentan las preocupaciones ante la negativa de auxilios financieros al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). anunciado directamente por el presidente Donald Trump

Pero cuando se hace pública la oposición de inyectar fondos a un servicio vital para el país, que vive una crisis presupuestaria, una acción interpretada por sectores demócratas como una “maniobra” para limitar la participación de los votantes a distancia, ya en algunas oficinas y rutas del servicio postal en la ciudad de Nueva York se venían enfrentando algunas dificultades que fueron agudizadas por el COVID-19.

“Luis” un cartero de origen boricua que ofrece su servicio en una ruta del sur de El Bronx, asegura que con 25 años de servicio en esa agencia, ya se empezaban a observar algunas recortes pero que en su opinión no impactaban de manera considerable el servicio a los neoyorquinos.

“Pese al recorte de algunos beneficios, pienso que nos adaptamos para que no existieran grandes retrasos. Hay un espíritu de hacer las cosas bien, tú me entiendes. Pero con el coronavirus todo se empezó a complicar. Se acumularon a veces hasta tres días en algunas rutas”, dijo a El Diario el isleño de 52 años.

A principios de marzo la Asociación Nacional de Carteros (NALC) anunció la muerte de Rakkhon Kim, un cartero del Bronx de 50 años, que murió por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Se trató de uno de los primeros decesos registrados en la Gran Manzana por este virus que castigó con fuerza a los trabajadores esenciales.

“Luego de esa muerte empezaron a caer varios enfermos en nuestras oficinas. Eso obviamente causó muchos retrasos por la crisis de personal. Todavía hoy cuando el virus está aparentemente controlado en la ciudad sigue llamando gente enferma. Si como dice el Presidente no van a dar ayudas presupuestarias, eso sí será un desastre”, exclamó “Luis”.

Cumplimos con nuestra labor

Otro trabajador postal hispano, con 12 años como conductor de una unidad de ruta en Inwood en el Alto Manhattan y que también declinó compartir su nombre, contó que el mes de abril y mayo “fueron terribles” para el servicio porque decenas de conductores llamaban enfermos y eso “desbordó algunas zonificaciones”.

“Desde hace tiempo se dice que quieren privatizar el correo. Ahora, que van a quitar presupuesto con los nuevos jefes grandes que hay en la agencia. Este año se mezclaron muchas actividades que aumentaron el volumen de envíos, como el censo, las elecciones primarias, los cheques de estímulo, todo en medio de la crisis de salud pública. Aún así cumplimos con nuestra labor”, dijo el empleado postal.

“¡Sea como sea, voten!”

Y a propósito del tema electoral y la controversia por las fallas en el voto anticipado o por correo en Nueva York para las elecciones primarias demócratas del pasado mes de junio, el concejal Ydanis Rodríguez quien aspiraba un curul en el Congreso para el distrito 15 de El Bronx, destacó que a pesar “de que hay muchos aspectos por corregir hay que seguir alentando el voto”.

“Todavía la Junta Electoral de Nueva York debe dar muchas explicaciones. Centenares de votantes no recibieron su boleta pero debemos centrarnos en el futuro. Insistimos a nuestras familias hispanas, que sea como sea, tienen que participar. Es obvio que el presidente Trump con su autoritarismo pretende cortar el caudal de votos en su contra desde estados como el nuestro”, dijo el político dominicano.

Con el precedente de unas elecciones primarias en Nueva York, en donde muchos calificaron el proceso del voto anticipado como “un desastre”, algunos factores políticos han empezado a prevenir que ante los anuncios de recortes presupuestarios a USPS el servicio podría estar “colapsado” en noviembre. Eso podría implicar que millones de votantes no tengan tiempo suficiente para completar y enviar por correo la boleta completa a los funcionarios electorales.

Voceros del Servicio Postal, advirtieron a medios nacionales, que si en algunos estados se permite que los votantes soliciten boletas menos de una semana antes de las elecciones, es probable que no de tiempo suficiente para imprimir la boleta, enviarla por correo al votante y devolverla.

“La retórica sobre la integridad de las elecciones de la ciudad de Nueva York, le hace juego a Donald Trump, a quien le encantaría más que nadie deslegitimar el voto por correo”, comentó a medios nacionales el concejal de Nueva York, Ritchie Torres, quien fue certificado como el candidato demócrata en el distrito 15 de El Bronx, seis semanas después de celebradas las primarias el pasado 23 de junio.

“Necesitan que el correo funcione”

El Presidente Trump reconoció este jueves que se opone a un importante acuerdo de estímulo económico de $25,000 millones al USPS, empujado por los demócratas para que se concrete antes de las elecciones.

“Necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione para recibir estos millones y millones de boletas electorales. Si no hacemos un trato eso significa que no recibirán el dinero y que no pueden tener voto el universal por correo “, precisó sin tapujos en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business.

El mandatario nacional ya había especulado semanas anteriores al voto por correo como un escenario que facilitaría un “fraude electoral”.

Los demócratas incluyendo el candidato Joe Biden han visto los comentarios del presidente como una prueba de que está tratando de minar el camino a las elecciones de noviembre, al degradar intencionalmente al Servicio Postal.

Claves para el voto por correo