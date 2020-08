Piloto de Fórmula 1 sufre robo en casa mientras competía en el Gran Premio de España

Pierre Gasly, el piloto de AlphaTaury en la Fórmula 1, fue víctima de un robo en su casa de Normandía, en Francia, mientras competía en el Gran Premio de España.

Además de reportar los hechos a las autoridades correspondientes, el francés también lo hizo en redes sociales, donde pidió ayuda a sus seguidores para encontrar al ladrón, o los ladrones, y recuperar sus pertenencias, entre las que se encuentran ropa, gafas, cascos de competición y valiosas joyas.

“Hay personas que no valen nada, irrespetuosas y despreciables. Alguien entró en mi casa de Normandía y robó relojes BRM que tenían mi nombre grabado, Tag Heuer, joyas, ropa, gafas, cascos de competición… Por favor, ponerse en contacto conmigo si tienen información. Por favor, compartan. Gracias”, publicó Gasly en Twitter e Instagram.

En lo deportivo, Pierre tiene como objetivo dar el salto de nuevo a Red Bull, es el 13º en el campeonato de pilotos con 14 puntos en su casillero. En el Gran Premio de España terminó en el noveno sitio.

Great to be back in the points!!🙂

Great job @AlphaTauriF1 , making small steps forward every weekends. Let’s keep going!!👊 pic.twitter.com/Z1TbsUkJvc

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) August 16, 2020