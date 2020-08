¿Cuántos días debes esperar antes de reclamar al IRS por cheque de estímulo atrasado?

Hay varios escenarios en los que un beneficiario del cheque de estímulo puede reclamar un "rastro de pago" o “payment trace”

Hay varios escenarios en los que un beneficiario del cheque de estímulo puede reclamar un “rastro de pago” o “payment trace” al Servicio de Rentas Internas (IRS) si aún no ha recibido el dinero.

Información en la página web explica que la persona puede realizar el trámite si perdió el pago, se lo robaron o fue destruido (como en el caso del dinero enviado en la forma de tarjeta de débito), y recibió un aviso 1444 o “Notice 1444” sobre el envío de la ayuda, o la herramienta en línea del IRS, “Get My Payment”, indica lo propio.

Si alguna de las anteriores aplica a su caso, usted puede solicitar un rastro de pago llamando al IRS al 1-800-919-9835.

También puede iniciar el proceso por internet llenando un formulario conocido como “3911”, y en la parte superior, incluir la siglas “EIP” en referencia a “Pago de Impacto Económico”.

Las guías de la oficina también establecen que el tiempo que debe esperar el recipiente antes de contactarlos por un pago atrasado o no disponible.

Los periodos de tiempo

Cinco días luego de que un depósito directo estaba originalmente en agenda para llegar

Cuatro semanas desde que el cheque fue enviado a la dirección postal

Seis semanas desde que su pago fue enviado por correo si usted suministró una dirección de reenvío con la oficina postal local

Nueve semanas desde que el cheque fue enviado por correo si tiene una dirección en el extranjero

Se supone que la distribución de la totalidad de los cheques de estímulo en virtud de la ley CARES culmine a mediados de septiembre.

Sin embargo, actualmente, el IRS no solo tramita los pagos en cheques que faltan, según el calendario preliminar de envíos dispuesto por la agencia. Si no que procesa pagos atrasados de $500 por dependientes que no fueron enviados cuando correspondían, entre otras razones, por falta de datos de los beneficiarios.