Qué beneficiarios tendrían que solicitar su cheque de estímulo el año siguiente en temporada de impuestos

El algunos casos, hay que actuar antes del 15 de octubre para que el pago adeudado llegue este año

Aunque el periodo de envío de cheques de estímulo por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS) se extenderá, al menos, hasta mediados de septiembre; si usted no recibe el dinero o parte del dinero que le corresponde este año, muy probablemente deberá reclamarlo el siguiente durante la temporada de impuestos.

Actualmente, el IRS tramita pagos atrasados de $500 por dependientes en el caso de beneficiarios a los que el pago inicial, en virtud de la ley CARES, les llegó incompleto.

La oficina mencionó que el pago aplica específicamente a los recipientes que usaron la herramienta en línea “Non-filers” antes del 17 de mayo para suministrar la información personal que necesita el IRS para procesar el pago. La entidad además aclaró que estas personas no tienen que hacer ningún trámite adicional.

Por un error en el sistema, a estas personas no se les envío la totalidad de la suma que les correspondía.

En otras instancias como es el caso de los pensionados del Seguro Social, para poder recibir el pago adeudado, los potenciales beneficiarios deben ingresar su información por “Non-filers” entre finales de septiembre y mediados de octubre.

De no realizar el procedimiento en las fechas límite, deberán esperar hasta el año siguiente para reclamar el crédito.

En una entrada en su página web, la organización sin fines de lucro AARP, especialista en temas financieros y contributivos, describe varios escenarios en los que los contribuyentes deberán esperar hasta el 2021 para recibir la ayuda.

1. Si es beneficiario del Seguro Social, de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o la Administración de Veteranos (VA) y no está obligado a presentar una declaración de impuestos, pero tiene menores de 17 años bajo su tutela, muy probablemente tendrá que reclamar los $500 por los dependientes no se incluyeron en el pago actual. Quienes enfrenten esta situación y no usen a tiempo la herramienta “Non-filers” pueden reclamar el dinero presentando una declaración de impuestos para el año 2020.

2. Para reclamar una cantidad faltante de dinero en el 2020. El sitio pone como ejemplo el caso de una persona que declaró impuestos como individuo soltero y el AGI del 2019 fue $100,000 (demasiado alto para recibir un pago de estímulo). Sin embargo, en el 2020 el trabajador perdió el empleo y su AGI bajó a $70,000. En ese escenario, se puede reclamar el pago de $1,200 cuando se presente la declaración de impuestos del 2020 el año siguiente.

3. AARP también destaca el caso de potenciales beneficiarios que eran menores dependientes en el 2019 pero no en el 2020. Si los reclamaron como dependientes en el 2019 cuando la persona tenía menos de 17 años pero no lo hicieron en el año fiscal 2020, puedes presentar una declaración de impuestos del 2020 y recibir un pago de estímulo de $1,200.

4. Una oportunidad similar tienen los adultos dependientes en el 2019 que ya no lo son en el 2020. “Supongamos que tus hijos adultos se encargaban de ti en el 2019 y te reclamaron como dependiente en la declaración de impuestos que presentaron para el 2019. No recibirán los $500 adicionales por dependiente porque tú tienes más de 16 años. Si no te reclaman como dependiente en el 2020, tú podrías recibir un pago de estímulo de $1,200 cuando presentes tu declaración federal de impuestos del 2020”, detalla la entidad.

5. Si su caso es que tuvo o adoptó un hijo en el 2020 también se le podría acreditar el pago de $500 luego de hacer el pedido en el próximo periodo de impuestos.

Recuerde que el IRS basó los pagos en la información contributiva presentada para el 2018 o el 2019. Pero si usted tuvo un hijo o adoptó en el 2020, ese menor dependiente no se incluyó en sus declaraciones de impuestos anteriores y por eso podría realizar el procedimiento el año siguiente.

6. Si se le olvidó reclamar el pago o no te enteraste de que eras elegible para la ayuda y no estabas generando ingresos, también puedes reclamar tus $1,200 del pago de estímulo en la declaración de impuestos del 2020. Como ejemplo, AARP pone el caso de un estudiante universitario cuyos padres no lo reclamaron como dependiente dependiente en su declaración de impuestos del 2019.