Increíble pero cierto: Otro soldado hispano desaparece de Fort Hood; igual que Vanessa Guillén dejó todas sus pertenencias

TEXAS – Voluntarios de la organización Texas Equusearch regresaron al área de la Base Militar de Fort Hood semanas después de haber encontrado los restos de la fallecida militar hispana Vanessa Guillén, ahora se encuentran en la búsqueda de otro soldado hispano.

El jueves por la noche la Policía de Killeen pidió la ayuda de la comunidad para encontrar al sargento hispano Elder Fernandes, de 23 años. Al militar no se le ha visto desde el pasado lunes, 17 de agosto, según informaron las autoridades.

Los familiares de Fernandes informaron que la última persona que vio al soldado fue uno de sus supervisores.

We are seeking your help in locating Sgt. Elder Fernandes.

Please contact the Fort Hood Military Police at 254-288-1170 or US Army CID at 254-287-2722, if you have any information on his whereabouts. pic.twitter.com/81I1SEx9hl

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) August 20, 2020