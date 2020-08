Acusada perdió cita en la corte porque estaba matando a una mujer en Nueva York

Kaylha Armand, una joven de 20 años que fue liberada para recibir tratamiento de salud mental en lugar de ir a prisión por un par de agresiones, no se presentó a su cita en el tribunal esta semana porque supuestamente estaba apuñalando fatalmente a otra mujer.

Tras declararse culpable de esas agresiones, Armand también enfrentaba un juicio por un violento robo a principios de este año, según muestran los registros. Y aún así seguía libre.

“¿Cuántas oportunidades puedes darle a una persona antes de que te des cuenta de que la cárcel es la única solución?” dijo un policía indignado no identificado a New York Post. “Quizás si el juez hubiera descubierto esto, la víctima en este caso todavía estaría viva”.

Armand fue arrestada el martes y acusada por el homicidio de Fateema Boston (20), dentro del apartamento de la sospechosa en Washington Heights. La policía dijo que el motivo supuestamente involucraba una disputa, pero no dio más detalles.

La fallecida dejó dos bebés huérfanos de 1 y 3 años. Había coincidido anteriormente en un hogar grupal con Armand, dijo la familia de la víctima, aunque no sabían lo que estaba haciendo en casa de la sospechosa al momento del crimen.

Los antecedentes penales de Armand se remontan al ataque de tres adolescentes en 2016 a un empleado en un centro de salud mental. Más tarde fue enviada a Rikers Island, donde luego fue acusada de agredir a un oficial correccional en 2018, según muestran los registros.

Se declaró culpable en ambos casos en diciembre y los fiscales buscaron que la condenaran de uno a tres años de prisión, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx. Pero la jueza April Newbauer, de la Corte Suprema del estado, se abstuvo de imponer la sentencia y en cambio ordenó a Armand someterse a un tratamiento de salud mental y registrarse periódicamente, dijo la Oficina del Fiscal.

En el ínterin, Armand fue arrestada en Queens el 30 de mayo y acusada de un robo que dejó a la víctima herida. Debía ir a la corte el pasado martes 18, pero esa tarde supuestamente mató a Boston.

Takayla Boston (16), pariente de la víctima del apuñalamiento, estaba indignada por el trato indulgente hacia Armand por parte del sistema de justicia penal. “Si no se le permitiera caminar libre, mi prima todavía estaría aquí con nosotros (…) Si todos ustedes van a decir que está loca, llévenla al manicomio“.

NYC assault suspect misses court date because she was allegedly stabbing woman https://t.co/HQgbY15xmt pic.twitter.com/nQATn0DvOf

— New York Post (@nypost) August 22, 2020