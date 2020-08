Roban billetera a bombero que atiende incendios en California. Cinco arrestos por saqueos

Un jefe de bomberos a cargo de las operaciones para controlar el fuego CZU Lighting Complex en California fue víctima de amigos de lo ajeno.

De acuerdo con KGO, criminales entraron al auto del bombero, robaron la billetera y retiraron dinero de la cuenta.

El incendio CZU Lighting Complex es uno de los tantos fuegos que azotan al norte de California. Esta ubicado en una zona costera del condado de Santa Cruz.

As of late Friday morning, the small downtown areas of Boulder Creek, Brookdale, Ben Lomond and Felton along Hwy 9 in Santa Cruz County have not been touched by the flames of #CZULightingComplex ⁦@mercnews⁩ pic.twitter.com/IDybjUws03

— Maggie Angst (@MaggieAngst) August 21, 2020