Tragedia de verano: atleta de 16 años murió al caer en desfiladero de Nueva York

Brooke Walker, una adolescente de 16 años, murió después de una larga caída desde una saliente empinada en Zoar Valley, al norte de Nueva York.

Agentes del condado Cattaraugus dijeron que la joven gimnasta residente de Springville cayó entre las 5 y las 6 p.m. del sábado y murió a causa de sus heridas. Walker tenía dos hermanos, incluyendo uno gemelo.

“Hay accidentes aquí todos los años. La gente baja con sandalias. No están preparados para hacer la caminata. Vienen de la ciudad para ver la belleza del desfiladero. Debes tener buenos zapatos para caminar y estar preparado”, dijo un excursionista.

La zona de senderismo notoriamente desafiante se cobró la vida de un hombre de 20 años en 2018; y previamente en 2017 una madre y un padre murieron mientras caminaban con sus hijos pequeños, quienes sí sobrevivieron.

Los socorristas a menudo han rescatado a excursionistas que se pierden o se lesionan en esta zona, destacó CBS/Buffalo.

A principios de mes, otra joven murió haciendo montañismo en Nueva York: Lauren Sobe (25), residente de Brooklyn.

