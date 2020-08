Comunidades hispanas entre las de mayor riesgo por huracán Laura

Los vecindarios de hispanos están entre aquellos que enfrentan mayor riesgo por el huracán Laura, ahora ya categoría 4, reportó Climate Power 2020.

La organización indicó que existen 109 lugares de “superfondo” a lo largo de la trayectoria de Laura, ubicando a la tormenta como un fenómeno impulsado por el cambio climático que pudiera tener consecuencias catastróficas para la salud de las comunidades, “principalmente vecindarios de comunidades afroamericanas, latinas, de bajos ingresos y de primera línea”.

Agregó que se espera que el huracán toque tierra entre “Refinery Row” y “Cancer Alley”, dos zonas que aún se están recuperando del huracán Harvey, además de enfrentar complicaciones por el COVID-19.

Laura se encuentra a unas 175 millas al sur de Lake Charles, Louisiana y se dirige hacia el noroeste a 16 mph, pero el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA adelanta que el golpe en tierra ocurrirá esta noche y podría ser mayor de los vientos registrados hasta el momento. El área de vigilancia incluye Baton Rouge, Alexandria, Lake Charles y Lufkin.

“Con violentas marejadas, inundaciones masivas y fuertes vientos inesperados, estas comunidades se encuentran nuevamente en peligro de exposición a la contaminación durante el Huracán Laura”, adelantó la organización. “Los riesgos son aún peores debido a que (Donald) Trump ha pasado los últimos cuatro años de su mandato revirtiendo las regulaciones que habrían protegido a estas comunidades de la contaminación”.

Agrega que las comunidades con mayor población hispana y afroamericana enfrentan severos problemas de infraestructura y contaminación, los cuales se intensificaron con el huracán Harvey.

“A pesar de esto, Trump revirtió la norma conocida como ‘regla de desastre químico’ que establece requisitos para que las plantas químicas planeen para emergencias, como huracanes y clima extremo”, alerta el grupo.

Climate Power 2020 recuerda que la costa del Golfo de Texas alberga cuatro de las 10 refinerías petroleras y de gas más grandes del país, además de miles de instalaciones químicas, ubicadas entre comunidades afroamericanas y latinas.

“Los impactos de estos sitios tóxicos en las comunidades de color empeoraron por el desmantelamiento de décadas de protecciones de salud pública y ambiental por parte de la Administración Trump”, expuso el grupo.

Esto también fue afectado por el desarrollo descontrolado de Houston, lo cual coloca la ciudad en situación vulnerable de inundación.

El grupo advierte que el Gobierno del presidente Trump “no está preparado para responder a desastres de este tamaño”, esto debido a que ha reducido el presupuesto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dinero –acusan– destinado a cubrir el costo de las camas en centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“El presupuesto de FEMA también fue recortado de $12,300 millones de dólares en 2018 a cerca de $5.300 millones en 2019”, acusó la organización. “Tan solo en este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que pudiera desviar hasta $44,000 millones de dólares de los fondos de alivio en caso de desastre”.

Los cambios en el presupuesto han estado a cargo del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien ha sido cuestionado por ocupar esa posición en forma irregular, pero está a cargo de FEMA, ICE y otras agencias.

El presidente Trump se reunió este miércoles con Wolf y otros oficiales en la Casa Blanca para coordinar las acciones.

“El huracán Laura es muy peligroso y rápidamente se intensifica. Mi Administración está en coordinación total con los administradores de emergencias estatales y locales para continuar preparando y ayudando a las grandes personas de Texas, Louisiana y Arkansas. Escucha a los funcionarios locales. ¡Estamos contigo!”, escribió.

Hurricane Laura is a very dangerous and rapidly intensifying hurricane. My Administration remains fully engaged with state & local emergency managers to continue preparing and assisting the great people Texas, Louisiana, and Arkansas. Listen to local officials. We are with you! pic.twitter.com/x0JoijLUpb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020