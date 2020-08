Convierten un almacén de Miami en un club de striptease ilegal para no levantar sospechas en plena pandemia

La policía ha realizado múltiples arrestos después de que las investigaciones revelaran que los sospechosos estaban operando un club de striptease ilegal y un club nocturno.

La policía de Miami-Dade arrestó a seis personas en dos casos diferentes. En un caso, los oficiales se personaron en un almacén ubicado en la 99 NW 166th Street. Los agentes dijeron que, cuando llegaron, encontraron que el almacén estaba funcionando como un club de striptease ilegal, con un escenario, un bar y una barra para bailar desnudo.

Te puede interesar: Acusan a un policía latino de Miami de agredir a una mujer negra en un club de striptease: el hombre sigue en prisión

Miami Cops Use Instagram To Find And Shut Down Make-Shift Strip Club In A Warehouse And A “Nightclub” At A Hookah Lounge; 6 People Arrested https://t.co/ZJtKIizRFx pic.twitter.com/fdLeaUDRVf

— BallerAlert (@balleralert) August 25, 2020