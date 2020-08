Datos, no opiniones: Raúl Jiménez supera a Pulisic y Davies como el mejor jugador de la Concacaf

Un penal fallido contra el Sevilla sepultó su temporada con el Wolverhampton, pero eso no eclipsa la gran campaña que tuvo Raúl Jiménez, gracias a la cual obtuvo los números que lo posicionan como el mejor jugador de Concacaf.

En el polémico debate sobre quién sobresalió del resto, los números no mienten y lo conseguido individualmente por el mexicano supera a lo que hicieron otros futbolistas nacidos en la región, como Alphonso Davies, el canadiense que ganó la Champions League con el Bayern Múnich; el tico Keylor Navas, finalista del mismo torneo con el París Saint-Germain, y el estadounidense Christian Pulisic, quien destacó con el Chelsea.

Todos ellos hicieron méritos para ser considerados como el mejor jugador de la región, pero si nos remontamos a lo que hicieron y aportaron de forma individual para su equipo, el mexicano sería el “campeón”.

