Le llueven ofertas: equipos de México y el mundo le ruegan a Leo Messi

Lionel Messi ha puesto de cabeza al planeta tras comunicarle al Barcelona que no continuará en el equipo, una decisión que ya se esperaba por los problemas directivos y deportivos por los que ha atravesado el club en los últimos años y que estallaron tras la vergonzosa eliminación de la Champions League , en la que cayeron por 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final.

Sin duda, será difícil ver al argentino con otra playera que no sea la blaugrana, pero es una realidad que los fans tendrán que ir asimilando y las ofertas para el astro llegan de todos lados.

El Manchester City parece ser el destino de la “Pulga”, sin embargo hay varios clubes que ya están haciendo su “luchita” para convencer a Messi, entre ellos varios equipos mexicanos como el Atlante, Dorados y hasta el recién creado Neza.

No solo en México, las propuestas también llegan de su natal Argentina, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y otros equipos de España que lo quieren retener en La Liga.

Our No.🔟 jersey was free last time we checked…#Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu

— Sampdoria English 😷 (@sampdoria_en) August 25, 2020