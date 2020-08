Arrestan a hispano por más de 400 ventanas rotas en el Metro de Nueva York

Joseph Martínez fue arrestado anoche como sospechoso de haber destrozado más de 400 ventanas en vagones del Metro de Nueva York desde mayo, causando pérdidas sobre los $300 mil dólares.

Martínez, de 42 años, fue arrestado alrededor de las 8 p.m. después de que lo vieran dañando ventanas en un tren de la línea A en Columbus Circle (Manhattan), informó ABC News.

Se sospecha que es responsable de un patrón de destrucción de ventanas en el subterráneo en varías líneas del Metro, desde el 8 de mayo. MTA y NYPD habían ofrecido una recompensa de $12,500 dólares.

Mientras rastreaban al atacante desconocido, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Patrick Foye, lo calificó de “sociópata”.

Se rompieron tantas ventanas que MTA se ha estado quedando sin reemplazos. Además, el tren debe ponerse fuera de servicio para una reparación de varias horas, generando posibles retrasos.

Los vidrios de los vagones son gruesos y laminados por seguridad y para soportar los rigores del viaje diario, y como no se rompen fácilmente la policía cree que el sospechoso estuvo usando un martillo.

Un operador del Metro publicó a fines de julio un video en Twitter con un tren de la línea 7 detenido en la estación 34th Street-Hudson Yards en Manhattan, con al menos una docena de ventanas rotas. El incidente parece estar relacionado con el sospechoso solicitado desde la primavera.

Suspect arrested after vandalizing subway windows on A train in Manhattan https://t.co/a4xPWSbbrH pic.twitter.com/hMKQ7PaR5P

— Eyewitness News (@ABC7NY) August 29, 2020