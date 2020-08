Dos hombres enfrentan cargos por pedir $3 millones en ayudas por coronavirus

Los ladrones utilizaron un sistema de engaños para obtener más de $3 millones de fondos federales transferidos a cuentas bancarias durante la pandemia de coronavirus, según dijeron agentes de la investigación.

Los sospechosos del sur de la Florida utilizaron números de Seguro Social para crear identificaciones falsas para establecer empresas ficticias que utilizaron para abrir cuentas bancarias fraudulentas. Luego, utilizaron esas cuentas para presentar en nombre de las empresas fantasma para pagar a empleados que no existían.

