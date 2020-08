¿Puede o no haber condena en caso de niña dominicana Liz María sin que se recupere el cuerpo?

View this post on Instagram

La señora Liselot García, madre de la niña Liz María, quien habría sido violada, asesinada y posteriormente desaparecida por un hombre conocido como El Panadero, reiteró que la infante no fue arrojada al mar como lo indicó el acusado, por lo que al día de hoy aún mantienen la búsqueda. Indicó que de acuerdo con un nuevo video, Esterling Francisco Santos (El Panadero), estuvo por la calle Eduardo Brito, en el sector Los Mameyes a las 12:10 de la tarde y llegó a su casa a las 12:33, por lo que estiman que no tuvo tiempo de ir al kilómetro 14 de la autopista las Américas a dejar el cadáver como confesó a las autoridades. García sostuvo que no acepta la respuesta que le han dado las autoridades y exige que se reanude la búsqueda, sobretodo en una casa que han señalado como el segundo hogar de El Panadero, la cuál no ha sido revisada. Un reporte de @nmonteroe para #rcnoticias #robertocavada