Catherine Fulop confirma que ella y su familia dan positivo al COVID-19

"A rezar mucho y que estemos todos bien, que pase lo peor"

A través de un video que subió a sus redes sociales, Catherine Fulop confirmó que ella y su familia dieron positivo al COVID-19.

“A finales de la semana pasado comencé a tener unos síntomas que nunca pensé que podía ser el COVID, porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. El viernes, después de la radio lo que me llamó la atención es que me dio fiebre a la tarde… Me hisopé y el resultado fue positivo igual que mi familia, Ova (el esposo), Titi (una de sus hijas) se han contagiado así que estamos todos bien, gracias a Dios, con los síntomas normales: algo de fiebre, dolor en el cuerpo, sensaciones raras en la boca”, comenzó diciendo en el video en donde se la ve demacrada pero bien.

Cathy aseguró que decidió hacer este video ya que llevaba 4 días sin publicar nada en las redes y sus seguidores estaban alarmados ya:

“Agradezco a todos los que se han preocupado, los que han escrito en mis redes, los primeros días son bastante fuertes porque te duele el cuerpo, estás cansado. Espero ir mejorando, mi familia recién la está transitando, así que a rezar mucho y que estemos todos bien, que pase lo peor. A cuidarse mi gente”, concluyó.

Recordemos que su hija mayor, Oriana Sabatini y su novio, el fubolista Paulo Dybala, también lucharon contra el virus, de hecho fue uno de los primeros casos de famosos que le dieron COVID-19 positivo. La pareja vive en Turín y la enfermedad se le repitió en dos ocasiones después de haberle dado negativo.

